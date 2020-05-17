Киев меняет стратегию по Донбассу

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Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко

Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников . В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам заседания контактной группы в четверг заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла результата в мирном урегулировании конфликта.

"Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет и (этого — ред.) не произойдет в дальнейшем. У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", — сказала Бардина в эфире телеканала "Наш".

Она добавила, что Киев начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.