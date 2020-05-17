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В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу 

РИА Новости 19 минут назад
Киев меняет стратегию по Донбассу
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко.
Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. В МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики по итогам заседания контактной группы в четверг заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла результата в мирном урегулировании конфликта.
"Что сейчас делает Зеленский. Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течении шести лет и (этого — ред.) не произойдет в дальнейшем. У нас сейчас изменение процессов. Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе. На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", — сказала Бардина в эфире телеканала "Наш".
Она добавила, что Киев начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.
"Главным сейчас является предоставление Красному Кресту доступа на оккупированные территории. Когда Красный Крест увидит всех людей, которые там содержатся, то поможет в организации и завершении списков верификации "всех на всех", — подытожила депутат.
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Комментарии
В мире , Армия , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Алексей Резников , МИД , Международный комитет Красного Креста , Киев , Минск
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