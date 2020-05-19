Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24 

Коронавирус в Абхазии подтвердился у четырех курсантов, вернувшихся из России , таким образом, общее число выявленных больных COVID-19 в республике возросло до 24, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Ранее сообщалось, что число жителей Абхазии, заболевших коронавирусом, выросло до 20, выздоровевших — 3, выписанных из обсервации — 21. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 88 человек. У четырех из них диагноз COVID-19 подтвержден. Все они будут отправлены в Гудаутский госпиталь", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 52 человека в течение суток будут выписаны из обсервации, все они военные курсанты, тесты на коронавирус у них отрицательные. "У трех пациентов, накануне стационированных в Гудаутский госпиталь, состояние удовлетворительное, без отрицательной динамики", — отмечают в оперштабе.

Ранее сообщалось, что карантинные меры из-за коронавирусной инфекции продлены в Абхазии до 1 июня, но 15 мая открылись объекты общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объектов, а также запущено движение междугороднего транспорта. При этом до 1 июня остаются закрытыми дошкольные, школьные и высшие учебные заведения, но разрешено проведение выпускных экзаменов в школах, колледжах, университетах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.

Также до 1 июня запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, работа учреждений культуры, проведение массовых мероприятий, деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на границе с РФ, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме. Кроме того, до 1 июня остаются ограничения на пересечение российско-абхазской границы.

В Абхазии из-за пандемии закрыты границы с Россией и Грузией. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах. С 1 мая возобновлено движение общественного транспорта — внутригородского и пригородного. Открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.