Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирак вводит восьмидневный комендантский час из-за коронавируса 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Ирак вводит комендантский час
Фото: ТАСС
Правительство Ирака объявила о введении круглосуточного восьмидневного комендантского часа из-за распространения коронавируса, в том числе на время празднования Ураза-байрам, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местного телевидения.
По данным ТВ, соответствующий режим будет введен с 22 мая и продлится до 30 мая. Граждане республики не смогут покидать свои дома, кроме как в экстренных случаях.
Трехдневный мусульманский праздник Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан, иракцы будут встречать на самоизоляции, мечети работать не будут.
По официальным данным, в Ираке зафиксировано 3 260 случаев заражения коронавирусом, от инфекции погибли более 120 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России Спикер Верховной Рады заявил, что вернуть Крым получится при усилении санкций Спикер Верховной Рады заявил, что вернуть Крым получится при усилении санкций Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС Италия с 3 июня отменит карантин для прибывающих из стран ЕС
Комментарии
В мире , Телевидение , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Ирак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Убит главарь «Имарата Кавказ»
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Кушанашвили раскрыл подробности развода Агаларова
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
Викторию Боню выгнали из бутика в Монако
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Россияне описали эмоции от последнего обращения Путина
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение