Ирак вводит комендантский час

Правительство Ирака объявила о введении круглосуточного восьмидневного комендантского часа из-за распространения коронавируса, в том числе на время празднования Ураза-байрам, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию местного телевидения.

По данным ТВ, соответствующий режим будет введен с 22 мая и продлится до 30 мая. Граждане республики не смогут покидать свои дома, кроме как в экстренных случаях.

Трехдневный мусульманский праздник Ураза-байрам, который завершает священный месяц Рамадан, иракцы будут встречать на самоизоляции, мечети работать не будут.

По официальным данным, в Ираке зафиксировано 3 260 случаев заражения коронавирусом, от инфекции погибли более 120 человек.