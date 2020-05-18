Раскрыт секрет уволенного инспектора Госдепа

Уволенный генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик пытался выяснить, заставлял ли госсекретарь Майк Помпео подчиненного сотрудника выполнять личные поручения, в том числе выгуливать собаку, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в конгрессе.

Ранее председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгел заявил, что комитет рассмотрит оправданность увольнения Линика. Энеглу стало известно о том, что "офис генерального инспектора начал расследование в отношении госсекретаря Помпео".

Канал отмечает, что инспектор хотел разузнать, действительно ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки и резервировать столики на ужин для госсекретаря и его жены. Источники канала стремятся понять, вел ли генинспектор другие расследования в отношении Помпео.

Президент США Дональд Трамп в пятницу уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой . В письме к спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси президент пообещал внести в сенат кандидатуру человека, который "отвечает всем квалификационным требованиям". По закону, если "исполнительная власть" планирует снять генерального инспектора, она должна за 30 дней уведомить об этом конгресс.

Как заявил изданию Politico официальный представитель госдепа, руководить офисом генерального инспектора в качестве исполняющего обязанности будет Стивен Акард.