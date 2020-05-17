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Bloomberg переименовал статью о коронавирусе в России после скандала 

РИА Новости и ещё 7 27 минут назад
Скандальную статью о коронавирусе в России переименовали
Фото: РИА Новости
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
Теперь материал называется "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Как говорится в комментарии к статье, название было изменено, чтобы показать, что ее авторы "ставят под сомнение методологию статистики" по количеству жертв коронавируса в России.
На этой неделе Bloomberg опубликовал материал под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", в котором утверждается, что в России якобы неправильно ведется подсчет летальных случаев COVID-19.
После этого Захарова написала в фейсбуке, что подобные публикации свидетельствуют о том, что на Западе проводят кампанию по дезинформации в отношении Москвы. Она привела в пример слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что Россия и Китай стремятся "изменить миропорядок", используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции. В свою очередь, Захарова подчеркнула, что в миропорядке, где Bloomberg публикует статьи с такими заголовками, "не все в порядке".
После этого статья агентства стала называться "Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских".
Как предположила Захарова, Bloomberg осознал, что "заголовок жуткий". Она добавила, что эксперты агентства, видимо, обиделись на первоначальное название статьи.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые выявили в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, в мире заражены свыше 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу заразившихся остаются США, Россия занимает вторую строчку. Соединенные Штаты занимают первое место и по количеству жертв — более 87 тысяч человек. Далее идут Великобритания, Италия, Франция и Испания.
В России общее число инфицированных составляет 272 043 человека, выздоровели 63 166. Проведено более 6,6 миллиона тестов. За последние сутки в 83 российских регионах зафиксировано 9200 новых случаев, из них почти 45% — без симптомов.
На этой неделе президент России Владимир Путин объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней завершается 12 мая. Решение об ослаблении ограничений в каждом из регионов будет приниматься местными властями.
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Комментарии 4
В мире , Йенс Столтенберг , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ВОЗ , НАТО , Bloomberg
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