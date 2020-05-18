Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США

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Американский лидер констатировал, что за некоторыми исключениями число случаев COVID-19 сильно уменьшается по всей территории США.

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