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Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений коронавирусом в США 

Газета.Ru и ещё 24 1 час назад
Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп отметил, что в стране последнее время наблюдается сильное уменьшение числа заражений коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер констатировал, что за некоторыми исключениями число случаев COVID-19 сильно уменьшается по всей территории США.
"Действительно, очень хорошие новости!" — написал Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , США , Ситуация в мире , COVID-19 , Дональд Трамп , ВОЗ
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