Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США

Президент США Дональд Трамп отметил, что в стране последнее время наблюдается сильное уменьшение числа заражений коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter.
Американский лидер констатировал, что за некоторыми исключениями число случаев COVID-19 сильно уменьшается по всей территории США.
"Действительно, очень хорошие новости!" — написал Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.