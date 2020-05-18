Трамп заявил о сильном сокращении числа заражений в США

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп констатировал сильное снижение количества числе заражения коронавирусом в стране за последнее время.

"Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!" — написал Трамп в своём Twitter.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрированы 1,486 миллиона случаев коронавируса, умерли 89,55 тысячи человек, свыше 268 тысяч вылечились.

США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтверждённых случаев заражения. На втором месте РФ (почти 282 тысячи), на третьем месте Великобритания (почти 245 тысяч).

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.