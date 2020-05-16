Стала известна дата открытия музеев в Риме

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Первый этап открытия музеев в Риме состоится 19 мая, пишет ТАСС.

Отмечается, что начнут работу Капитолийские музеи, Музей Рима в Палаццо Браски и Выставочный дворец. Жители смогут посетить музеи по предварительной записи.

2 июня состоится второй этап открытия музеев. После этого будут работать комплексы Алтарь мира, Форум и рынок Траяна, Императорские форумы и другие.

В Италии коронавирусом заразились почти 225 тысяч, скончались 32 тысячи человек.