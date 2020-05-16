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Первые музеи в Риме откроются 19 мая 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Стала известна дата открытия музеев в Риме
Фото: РИА Новости
Первый этап открытия музеев в Риме состоится 19 мая, пишет ТАСС.
Отмечается, что начнут работу Капитолийские музеи, Музей Рима в Палаццо Браски и Выставочный дворец. Жители смогут посетить музеи по предварительной записи.
2 июня состоится второй этап открытия музеев. После этого будут работать комплексы Алтарь мира, Форум и рынок Траяна, Императорские форумы и другие.
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В мире , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Рим
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