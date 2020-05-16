Стала известна дата открытия музеев в Риме

Первый этап открытия музеев в Риме состоится 19 мая, пишет ТАСС.
Отмечается, что начнут работу Капитолийские музеи, Музей Рима в Палаццо Браски и Выставочный дворец. Жители смогут посетить музеи по предварительной записи.
2 июня состоится второй этап открытия музеев. После этого будут работать комплексы Алтарь мира, Форум и рынок Траяна, Императорские форумы и другие.
В Италии коронавирусом заразились почти 225 тысяч, скончались 32 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.