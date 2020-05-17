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Польская полиция применила слезоточивый газ на протесте предпринимателей 

РИА Новости и ещё 5 43 минуты назад
Протестующих разогнали слезоточивым газом в Польше
Фото: РИА Новости
Польская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста предпринимателей на Замковой площади в Варшаве.
Демонстранты требовали финансовой поддержки от правительства для компенсации убытков, понесенных в период эпидемии коронавируса. Полицейские призывали собравшихся разойтись, так как их акция являлась незаконной.
По данным полиции, газ и физическую силу в отношении протестующих применили после того, как они стали нападать на полицейских.
"К сожалению, мы столкнулись с агрессией в отношении полиции", — сообщает Варшавская комендатура полиции в Twitter.
"В связи с нападением на сотрудников полиции были использованы меры прямого принуждения в виде газа и физической силы", — сообщил журналистам представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.
По данным Минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие COVID-19 у 334 человек. Общее количество зараженных коронавирусом с начала эпидемии составило 18 184.
За минувшие сутки от инфекции скончались 19 человек. С начала эпидемии зафиксировано 912 летальных исходов.
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В мире , Варшава
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