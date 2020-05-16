Трамп захотел расплаты за «преступление» о связях с РФ

Американский лидер прокомментировал статью о важной роли Макконнелла для возможного расследования.

«Митч, я люблю тебя, но это верно на 100 процентов. Время уходит. Будьте стойкими и продвигайтесь быстро, иначе будет слишком поздно. (…) Они ДОЛЖНЫ заплатить большую цену за то, что сделали с нашей страной», — написал Трамп в отношении неназванных «порочных» представителей Демократической партии.

Президент также указал, что не хочет, чтобы дело сошло им с рук, так как «они попались».

В мае в США закрыли уголовное дело против Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Отмечается, что возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера дело было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Флинн сначала признавал себя виновным и был готов к сотрудничеству со следствием, однако затем изменил показания и отказался признавать вину.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности президента США с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку в связи с обвинениями в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, работавшим в то время послом России в США.