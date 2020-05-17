В США указали на «слабость Путина»

Украинская политика всецело оказалась в руках американцев еще в 2014 году, рассказал ФБА «Экономика сегодня» научный руководитель АНО социально-экономического и политического консалтинга «Центр этнических и международных исследований», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин

Бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид заявил, что стратегия Российской Федерации по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе. Как передает «Украина 24», дипломат уверен, что украинский народ со времен «оранжевой революции» научился своим примером доказывать «лживость» российской пропаганды.

“Слабость президента России Владимира Путина в том”, считает экс-заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид, что он якобы утверждает, что «украинской нации не существует».

Антон Бредихин считает, что слова бывшего чиновника Госдепа Соединенных Штатов Америки доказывает лишь, что украинская политика всецело оказалась в руках американцев еще в 2014 году.

“Важно понимать, что сегодня мы не видим разницу в том, как реализовывались идеи экс-президента Украины Петра Порошенко и реализовываются идеи нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Иными словами, все, что сейчас происходит и происходило на Украине ранее, связано с продиктованными Вашингтоном указаниями.

Если говорить о тех высказываниях, которые сейчас произносит американская сторона, то действительно можно проследить изменение настроений украинского общества. Но это связано с возникновением более глубокого разграничения между украинцами и жителями Донбасса, выработкой неприятия и политической разрозненностью”, — комментирует эксперт.

Примечательно то, что бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид в качестве доказательства собственного мнения приводит всенародную поддержку исполнительницы Джамалы на «Евровидении» 2016 года, которая выступила с песней, посвященной депортации крымских татар. Фрид считает, что это говорит о новосозданной украинской идентичности, которая охватывает всех украинцев и является очень мощной платформой для строительства современного демократического нарратива.

“Но в 2014 году украинские власти при успешной информационной поддержке американской стороны и под диктовку Вашингтона сформировали не восприятие украинским обществом граждан ДНР и ЛНР как граждан Украины, с которыми возможно дальнейшее будущее.

В связи с этим в стране масштабно вырос уровень национализма — буквально за год переформатировалось сознание многих людей, которые предпочли подстроиться под действующую идеологию радикального неонационализма и отказались воспринимать ЛНР и ДНР как часть своей страны”, — объясняет собеседник агентства.

США нарастили военное присутствие в Донбассе

Антон Бредихин подчеркивает, что на украинских территориях на протяжении долгого времени происходит рост военного американского присутствия. Напомним, что более 130 бойцов элитного подразделения американской армии обучали украинских военных в рамках «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» в 2019 году и продолжают это делать до сих пор. Тогда они сменили на этом посту бойцов Национальной гвардии Соединенных Штатов Америки, которые прибывали на Украине с августа 2018 года. Вашингтон неустанно следит за обучением солдат Вооруженных сил Украины и для этого направляет туда различных специалистов.

“Американцам нужна только украинская территория, а это значит, что благосостояние населения этой страны их не беспокоит. В связи с этим Соединенные Штаты продолжат наращивать военный континент и создавать новые базы. Владимир Зеленский давно выступает с поддержкой строительства баз НАТО в Донбассе.

Все это свидетельствует о том, что американская сторона намерена играть одну из ведущих ролей, пропагандируя антироссийские настроения на территории Украины”, — рассказывает эксперт.

Зеленский затягивает урегулирование конфликта в Донбассе

Влияние американской стороны на политические решения Украины доказывает также быстрая негативная реакция Вашингтона на намерения партии «Слуга народа» провести выборы в Донбассе осенью 2020 года.

Антон Бредихин напомнил, что в феврале 2020 года, накануне пятилетия Минских соглашений, ни один из пунктов которых за это время выполнен не был, в Киеве заявили о планах построить военные базы по стандартам НАТО.

Украинская сторона, вопреки действительности, продолжает винить Москву за конфликт в Донбассе. Позицию Киева разделяют многие западные страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки.

Однако Российская Федерация не является стороной конфликта в Донбассе и поэтому неоднократно отвергала подобные обвинения.

“В дальнейшем американцы продолжат давить на Владимира Зеленского и ставить ему свои условия, наращивая свое военное присутствие на территории Украины.

Выполнения Минских соглашений, и урегулирования конфликта в Донбассе при действующем украинском президенте, скорее всего, не произойдет. Заявления Зеленского подтверждают его неготовность к подобным действиям. К тому же он постоянно допускает срыв сроков выполнения соглашений, показывает неспособность предоставить особый статус Донбассу”, — уверен эксперт.

Ранее Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции страны. Такая позиция прописана в заявлении по итогам переговоров обновленной трехсторонней контактной группы, в составе которой Украина, Россия и ОБСЕ , опубликованном на официальном сайте президента Владимира Зеленского. Важно отметить, что подобные настроения Киева противоречит Минским соглашениям, формуле Штайнмайера и соглашению, подписанному на саммите «нормандской четверки» в 2019 году.

“В начале своего политического пути Владимир Зеленский заявлял о готовности к диалогу с Владимиром Путиным. Однако после стало ясно, что президент Украины повторяет риторику Петра Порошенко и не намерен от нее отказываться.