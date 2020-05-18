«Экономика Украины стремительно рушится»

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат украины Виктор Медведчук напомнил, что экономика Украины закончила I квартал 2020 года (это при том, что карантин в стране начался 12 марта) с худшими показателями за последние 4 года. Падение производства происходило (и продолжается!) во всех секторах экономики страны:

в промышленности — производство снизилось на 5,1% (в сравнении с I кварталом 2019 года);

в сельском хозяйстве — на 1,8%;

в строительстве — на 5,5%.

«При таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать от премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает кабмин.

Увы, выступая в очередной раз в парламенте 13 мая 2020 года, [премьер-министр] Шмыгаль вообще не говорил о кризисе украинской экономики и результативных методах его преодоления», — отметил политик.

Медведчук также напомнил заявление премьера, что выделение финансов кабмином зависит от состояния договоренностей Украины с Международным валютным фондом . При этом никаких объяснений по поводу изменения позиции МВФ в вопросах кредитования Украины и значительного его сокращения Шмыгаль так и не дал.

«Тем не менее премьер утверждал, что в 2020-м кабмин всерьез рассчитывает на 10 миллиардов долларов кредитов от разных внешних кредиторов. «Их объем в этом году превышает 10 миллиардов долларов финансовой поддержки от финансовых институций, международных финансовых организаций — МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом», — заявил глава правительства.

Венцом же бредней Шмыгаля стало его заявление о будущем «росте» украинской экономики:

«Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять».

Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, а будет как раз предсказанное им падение в пропасть, из которой стране действительно придется выбираться еще 10 лет. Если не больше», — констатировал Медведчук.