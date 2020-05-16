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СМИ: в Канаде два человека погибли при стрельбе 

ТАСС 50 минут назад
ЧП в Канаде: два человека погибли при стрельбе
Фото: Reuters
Два человека погибли и двое получили ранения в результате стрельбы в городе Оквилл (провинция Онтарио). Об этом в субботу сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел ночью на одной из парковок перед зданием компании, предоставляющей услуги интернет-связи. Прибывшие на место полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельными ранениями, и еще трех раненых, один из которых позже скончался в больнице. Имена погибших и пострадавших не раскрываются.
Подробностей происшествия пока нет. Полиция ведет расследование. По одной из версий, это могло быть спланированное нападение.
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В мире , Происшествия , Канада
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