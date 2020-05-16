В Германии взбунтовались против карантина

Около 20 акций протеста проходят в центре Берлина против мер по самоизоляции, введенных властями в связи с пандемией коронавируса, нарушений нет, официальное число участников каждой акции не превышает 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции города.

"В центре города, в том числе на Александерплац и Роза-Люксембург-плац была заявлена, в общей сложности, 21 акция, часть из них еще продолжаются. Официальное число (участников) каждой акции не превышает 50 человек, это требование соблюдается, хотя по периметру места проведения акций собралось много зевак", — заявила представитель полиции.

По ее словам, часть собравшихся в настоящий момент находятся возле здания рейхстага в центре, у Бранденбургских ворот, где в ближайшее время должна начаться еще одна акция протеста. Определить точное число активистов пока не представляется возможным в связи с тем, что из-за теплой солнечной погоды там же находится много туристов и отдыхающих, которые "сидят на траве и расслабляются", отметил представитель.

"В настоящее время нарушений в ходе акций не зафиксировано, все проходит довольно мирно, количество участников не превышает ранее заявленное", — сказал он.

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