В Германии взбунтовались против карантина

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В центре Берлина проходит около 20 акций протеста против карантина 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
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Фото: Reuters
Около 20 акций протеста проходят в центре Берлина против мер по самоизоляции, введенных властями в связи с пандемией коронавируса, нарушений нет, официальное число участников каждой акции не превышает 50 человек, сообщили РИА Новости в полиции города.
"В центре города, в том числе на Александерплац и Роза-Люксембург-плац была заявлена, в общей сложности, 21 акция, часть из них еще продолжаются. Официальное число (участников) каждой акции не превышает 50 человек, это требование соблюдается, хотя по периметру места проведения акций собралось много зевак", — заявила представитель полиции.
По ее словам, часть собравшихся в настоящий момент находятся возле здания рейхстага в центре, у Бранденбургских ворот, где в ближайшее время должна начаться еще одна акция протеста. Определить точное число активистов пока не представляется возможным в связи с тем, что из-за теплой солнечной погоды там же находится много туристов и отдыхающих, которые "сидят на траве и расслабляются", отметил представитель.
"В настоящее время нарушений в ходе акций не зафиксировано, все проходит довольно мирно, количество участников не превышает ранее заявленное", — сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , РИА Новости
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