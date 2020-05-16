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В Германии взбунтовались против карантина 

Майк Габриелян и ещё 4 1 час назад
В Германии взбунтовались против карантина
Фото: Reuters
В Берлине начались многочисленные акции протеста против самоизоляции. В центре города проходит сразу 21 митинг. Это связано с тем, что по новым правилам организаторам нельзя превышать лимит в 50 участников, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя берлинской полиции.
«В центре города, в том числе на Александерплац и Роза-Люксембург-плац была заявлена, в общей сложности, 21 акция, часть из них еще продолжаются», — отметили в органах правопорядка.
Представитель полиции подчеркнула, что "правило 50 участников" соблюдается, но по периметру скопилось много зевак.
Возле рейхстага, у Бранденбургских ворот в ближайшее время начнётся еще одна акция протеста. Нарушений в ходе манифестаций не зафиксировано.
Помимо Берлина, акции состоялись в Мюнхене и Штутгарте.
Тысячи людей проводят демонстрации в нескольких немецких городах против COVID-ограничений, несмотря на то, что многие меры были отменены в пятницу, передает DW.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Германия может сменить евро на немецкую марку.
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В мире , РИА Новости , Германия
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