Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинская националистка увидела российскую угрозу в «Агуше» 

Lenta.ru 20 минут назад
На Украине назвали новую российскую угрозу
Фото: РИА Новости
Украинская националистка, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась йогуртами с русскими названиями. Как написала активистка в своем Facebook, это угроза национальной идентичности.
Фарион заявила, что ее дочь заметила в супермаркете молочные продукты под названиями «Машенька» и «Агуша». Националистку возмутило, что продукция, произведенная в Киевской области, носит русскоязычные названия.
«Яд этот в названии продукта <…> Исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», — подчеркнула она.
Экс-депутат считает, что таким образом производители продуктов «забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор», ведь имена и фамилии — это «не собственность, а часть языковой системы». Она также прикрепила к посту видеозапись своего выступлении перед детьми, где призывала детей с русскими именами называть себя на украинский манер.
Около 10 лет назад Фарион прославилась тем, что пришла в детский сад и прочитала воспитанникам лекцию о том, как должны звучать их имена по-украински. Тогда она заявила, что «Машам» нужно ехать с Украины туда, где они живут, и им «место в раше», то есть в России, а украинки должны называть себя Марічка.
Националистка известна и другими очень резкими высказываниями в адрес населения России и русскоязычных украинцев. Так, по ее мнению, все, кто говорят по-русски — «или рабы, или оккупанты». Позже она причислила говорящих по-русски граждан страны к «умственно отсталым предателям» и назвала их самой большой проблемой Украины.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Последние новости
Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» Установлены причастные к публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк» Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружия Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружия В России перечислили желающие выйти из состава Украины области В России перечислили желающие выйти из состава Украины области
Комментарии 3
В мире , Ирина Фарион , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
В отеле в Сочи до смерти запытали постояльца
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Агату Муцениеце забрали в полицию
Агату Муцениеце забрали в полицию
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
00:16
Вирусолог дал пугающий прогноз для России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение