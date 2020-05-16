На Украине назвали новую российскую угрозу

Украинская националистка, бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион возмутилась йогуртами с русскими названиями. Как написала активистка в своем Facebook, это угроза национальной идентичности.

Фарион заявила, что ее дочь заметила в супермаркете молочные продукты под названиями «Машенька» и «Агуша». Националистку возмутило, что продукция, произведенная в Киевской области, носит русскоязычные названия.

«Яд этот в названии продукта <…> Исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», — подчеркнула она.

Экс-депутат считает, что таким образом производители продуктов «забрасывают в сознание родителей и подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор», ведь имена и фамилии — это «не собственность, а часть языковой системы». Она также прикрепила к посту видеозапись своего выступлении перед детьми, где призывала детей с русскими именами называть себя на украинский манер.

Около 10 лет назад Фарион прославилась тем, что пришла в детский сад и прочитала воспитанникам лекцию о том, как должны звучать их имена по-украински. Тогда она заявила, что «Машам» нужно ехать с Украины туда, где они живут, и им «место в раше», то есть в России, а украинки должны называть себя Марічка.

Националистка известна и другими очень резкими высказываниями в адрес населения России и русскоязычных украинцев. Так, по ее мнению, все, кто говорят по-русски — «или рабы, или оккупанты». Позже она причислила говорящих по-русски граждан страны к «умственно отсталым предателям» и назвала их самой большой проблемой Украины.