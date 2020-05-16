На Украине назвали новую российскую угрозу 

В частности, ей не понравились кисломолочные продукты «Машенька» и «Агуша», продающиеся на Украине. Экстремистка возмутилась тем, что товар, произведенный в Киевской области, носит русские названия.

«Исключительно из-за этого мы никогда эту отраву киевского разлива не купим», — написала она.

Экс-коммунистка считает, что производители продуктов «вкладывают в подсознание детей чужие названия как основной языковой идентификатор».

Фарион также выложила видео, в котором призывала детей менять свои имена.

Фарион 56 лет. По специальности — филолог, получила образование в 1987 году. Во времена СССР она состояла в комсомоле и КПСС, однако позже стала известна как украинская радикал-националистка. По её мнению, все, кто говорят по-русски — «или рабы, или оккупанты». В 2010 году Фарион заявила детям в детсаду, что «Маши» должны уехать в Россию, а «украинки» должны называть себя Маричка.

В России против Фарион возбуждено уголовное дело за возбуждение ненависти по национальному признаку.