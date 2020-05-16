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Киев придумал способ включить ЛНР и ДНР в переговоры 

Lenta.ru и ещё 4 57 минут назад
Киев придумал способ включить ЛНР и ДНР в переговоры
Фото: РИА Новости
Киев придумал способ, как привлечь к участию в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТГК) по Донбассу представителей самопровозглашенных республик. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщается на сайте ведомства.
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По его словам, украинская сторона собирается пригласить на следующее заседание группу выходцев из Луганской и Донецкой областей, в том числе так называемых внутренне перемещенных граждан — беженцев, перебравшихся на подконтрольную Киеву территорию.
« [Они] положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований», — подчеркнул Ермак.
Ранее самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) поставила Киеву ультиматум и потребовала от украинских властей либо пойти на прямой диалог, либо официально подтвердить выход из минских соглашений, который его предполагает. Украинские власти неоднократно отказывались включать руководство республик в переговорный процесс.
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В мире , Конфликты , Андрей Ермак , Киев
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