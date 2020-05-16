В США раскрыли отношение к новым фото с Ким Чен Ыном 

"Кажется, он вышел, разрезает ленточки на заводе по производству удобрений, поэтому мы думаем, что у него, наверное, все хорошо", — приводятся слова О'Брайена пресс-пулом Белого дома.

Он отметил, что получить какую-либо информацию из Северной Кореи "очень сложно, они не очень охотно выдают информацию", однако они опубликовали фотографии живого и здорового лидера.

Однако говорить о достоверности полученных фотографий "так или иначе, он не может".

Второго мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.

На опубликованных фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с чиновниками. Он также разрезал торжественную ленту.