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В США раскрыли отношение к новым фото с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 1 час назад
В США раскрыли отношение к новым фото с Ким Чен Ыном
Фото: EPA
Белый дом доверяет фотографиям со здоровым лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает "Радио Sputnik".
"Кажется, он вышел, разрезает ленточки на заводе по производству удобрений, поэтому мы думаем, что у него, наверное, все хорошо", — приводятся слова О'Брайена пресс-пулом Белого дома.
Он отметил, что получить какую-либо информацию из Северной Кореи "очень сложно, они не очень охотно выдают информацию", однако они опубликовали фотографии живого и здорового лидера.
Однако говорить о достоверности полученных фотографий "так или иначе, он не может".
Второго мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении на публике лидера страны Ким Чен Ына. За время его отсутствия в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем или даже его возможной смерти.
На опубликованных фотографиях и видео с церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений Ким Чен Ын выглядел веселым и здоровым, улыбался и жестикулировал, ведя беседу с чиновниками. Он также разрезал торжественную ленту.
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Комментарии 1
В мире , Азия , США , Чен Ким , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , КНДР
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