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Правительство Испании хочет продлить режим повышенной готовности 

РИА Новости 2 часа назад
В Испании хотят продлить режим повышенной готовности
Фото: РИА Новости
Правительство Испании запросит конгресс депутатов о продлении режима повышенной готовности еще на месяц, то есть примерно до конца июня, заявил премьер страны Педро Санчес.
Это будет уже пятое продление режима повышенной готовности, который был введен правительством 14 марта. Для каждой пролонгации необходимо согласие конгресса депутатов. В последний раз режим повышенной готовности был продлен до 24 мая.
"Правительство Испании запросит конгресс депутатов о новом продлении режима повышенной готовности, который будет иметь другие характеристики по сравнению с другими (продлениями), поскольку ситуация в Испании изменилась. Для начала — это должен быть последний (этап) режима повышенной готовности, и (он должен) длиться до конца деэскалации. Мы запросим конгресс депутатов, чтобы вместо 15 дней продолжительность была около одного месяца", — заявил Санчес на пресс-конференции.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живет примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Общее число жертв с начала эпидемии в Испании и по 16 мая составило 27,5 тысячи, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии. При помощи тестов ПЦР было выявлено более 230 тысяч случаев заболевания (четвертое место в мире после США, России и Великобритании). Выздоровели 146 446 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
В мире , Педро Санчес , Испания
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