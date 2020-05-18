«Министр Лавров уже нагло диктует Чехии, что нам делать»

Сегодня глава МИДа России Сергей Лавров снова расширил пределы кремлевской наглости. Он заявил, что памятник Коневу в Праге придется вернуть на место и сослался на чешско-российский договор от 1993 года и. На телеканале РБК он назвал «детскими» чешские объяснения о том, что демонтировать памятник Коневу решил на местном уровне «какой-то староста».

Ясно, что министр Лавров и не подозревает, что такое в демократической стране самоуправление, поскольку ничего подобного под властью путинской хунты не существует.

Также он, вероятно, все еще не понял, что мы независимая страна, а не какой-нибудь российский сателлит. Это ясно из его высказывания:

«Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательство об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до последнего времени мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала: памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо говорят: вы знаете, это не наша собственность, это собственность этого старосты».

Произошедшее, по словам Лаврова, «неприемлемо», и на предстоящих переговорах чешским дипломатам придется «очень серьезно объясняться и объяснить, как они собираются исправить эту ситуацию», так как обязательства никуда не делись, и памятник нужно восстановить.

Нет, чешские дипломаты совсем «не должны» ничего объяснять. Во-первых, нечего тут объяснять, а если бы и было, то Кремль не поймет или сделает вид, что не понимает. Точно также речи не идет о «восстановлении» памятника. Зачем нам памятник какому-то маршалу, который отдал приказ стрелять по людям в Венгрии, когда они захотели вырваться из советской тюрьмы народов? Может, они хотят, чтобы мы еще и Сталина вернули на Летну (парк в Праге — прим. перев.)?

А вот сам Лавров мог бы кое-что объяснить. Действительно ли он наплел президенту Земану, что на Восточной Украине нет ни одного русского солдата? Ведь бедный человек поверил, а потом везде рассказывал и выставлял себя перед разумными людьми полным лопухом. Не мог бы министр Лавров снабжать Земана хотя бы более качественной пропагандой, которая не будет звучать так глупо?