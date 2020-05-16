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СМИ: жители Бразилии стали свидетелями «аварии НЛО» 

Vse42.ru и ещё 2 4 часа назад
Над Бразилией увидели НЛО
Фото: Youtube
В социальных сетях и масс-медиа появилась информация, что неопознанный летающий объект упал в озеро близ Рио-де-Жанейро. Местные жители стали публиковать записи на просторах Сети, однако оказались "связаны по рукам" военными.
СМИ пишут, что многочисленные свидетели "аварии НЛО" у Рио-де-Жанейро стали рассказывать в социальных сетях и публиковать ролики события.
По словам очевидцев из небольшого населенного пункта Пау Гранде, инцидентом заинтересовались военные, которые оцепили территорию озера и стали изымать смартфоны и другие девайсы местных жителей, на которых хранились кадры "с НЛО".
Бразильцы также поведали, что несколько летающих объектов светились и некоторое время находились в поле зрения очевидцев. Однако в какой-то момент один из них пропал. Уже позже выяснилось, что он упал в озеро близ Рио-де-Жанейро, пишет издание Oane.ws.
Пентагон обнародовал новые данные о встречах с НЛО
Уточним, что в настоящий момент нет достоверной информации и подтверждения произошедшего.
Ранее сообщалось, что Минобороны США официально опубликовало видео с НЛО.
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Комментарии 3
В мире , Министерство обороны , Пентагон , Бразилия , Рио-Де-Жанейро
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