Над Бразилией увидели НЛО

В социальных сетях и масс-медиа появилась информация, что неопознанный летающий объект упал в озеро близ Рио-де-Жанейро . Местные жители стали публиковать записи на просторах Сети, однако оказались "связаны по рукам" военными.

СМИ пишут, что многочисленные свидетели "аварии НЛО" у Рио-де-Жанейро стали рассказывать в социальных сетях и публиковать ролики события.

По словам очевидцев из небольшого населенного пункта Пау Гранде, инцидентом заинтересовались военные, которые оцепили территорию озера и стали изымать смартфоны и другие девайсы местных жителей, на которых хранились кадры "с НЛО".

Бразильцы также поведали, что несколько летающих объектов светились и некоторое время находились в поле зрения очевидцев. Однако в какой-то момент один из них пропал. Уже позже выяснилось, что он упал в озеро близ Рио-де-Жанейро, пишет издание Oane.ws.

Уточним, что в настоящий момент нет достоверной информации и подтверждения произошедшего.