В Раде нашли способ вернуть Крым

"Мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", — сказал Разумков.

По его словам, тема с возвращением Крыма не будет сниматься с повестки дня в стране ни при каких обстоятельствах, так как Украина не желает "оставлять или отдавать свои территории".

Он также отметил, что данный вопрос является трудным и быстро полуостров "реинтегрировать" не получится.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.