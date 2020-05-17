Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер Верховной Рады заявил, что вернуть Крым получится при усилении санкций 

Газета.Ru и ещё 3 18 минут назад
В Раде нашли способ вернуть Крым
Фото: © EPA
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина намерена вернуть Крым в состав своей территории с помощью международного давления и усиления экономических санкций, сообщает "Радио Свобода".
"Мы не должны терять коммуникацию с оккупированными территориями и Донбасса, и Крыма. Потому что последние годы этот процесс отошел на второй план", — сказал Разумков.
По его словам, тема с возвращением Крыма не будет сниматься с повестки дня в стране ни при каких обстоятельствах, так как Украина не желает "оставлять или отдавать свои территории".
Он также отметил, что данный вопрос является трудным и быстро полуостров "реинтегрировать" не получится.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Видео дня. Подсветка театра за 400 миллионов обескуражила Новосибирск
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России Bloomberg изменило название материала о смертности от коронавируса в России Власти Италии хотят разрешить поездки по стране с 3 июня Власти Италии хотят разрешить поездки по стране с 3 июня Ирак вводит восьмидневный комендантский час из-за коронавируса Ирак вводит восьмидневный комендантский час из-за коронавируса
В мире , Украина , Крым наш , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , радио "Свобода" , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Надо понять, в какой реальности мы существуем»
«Надо понять, в какой реальности мы существуем»
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
Данные сотрудников Европарламента утекли в сеть
В США указали на «слабость Путина»
В США указали на «слабость Путина»
Ирак вводит комендантский час
Ирак вводит комендантский час
В Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса
В Непале зафиксирована первая смерть из-за коронавируса
Видео
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
00:29
Вертолет UH-60 Black Hawk полетел вертикально и попал на видео
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
00:41
Дерзкое ограбление в Воронеже попало на видео
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
00:28
Пешеход чудом избежал гибели под поездом и попал на видео
Крушение истребителя F-22 попало на видео
00:41
Крушение истребителя F-22 попало на видео
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
05:54
Стритрейсеры устроили нелегальные гонки и попали на видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
00:16
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Новости Москвы
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
03:11
Супруга Петросяна объяснила, почему считает себя красивой
Шоу-бизнес
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
00:16
«Вирус пришел надолго и всерьёз»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение