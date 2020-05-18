Эстония ввела запрет в отношении России

Власти Эстонии ввели запрет на полеты в страны с высоким риском заболевания коронавирусом, в том числе и в Россию . Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, ограничения с 18 мая введены на полеты в Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию, Швецию и в Россию, а с 24 мая — в Белоруссию.

министерстве экономики и инфраструктуры республики сообщили, что такие меры могут применяться ко всем авиакомпаниям, вылетающим из столицы Эстонии в страны, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 25 человек на 100 тыс. жителей.

Запрет будет действовать до 7 июня и может быть продлен, пишет издание.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 4,8 млн человек, умерли более 300 тысяч.