Беглый олигарх переболел коронавирусом 

Сбежавший из России олигарх Евгений Чичваркин переболел новым коронавирусом. Об антителах к COVID-19 он сообщил в инстаграме, опубликовав данные теста.
«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну, настоящий полковник», — написал Чичваркин.
Чичваркин — бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С 2008 года живет в Британии, где занимается винным и ресторанным бизнесом. В России его обвиняли в похищении человека и вымогательстве, однако в 2011 году уголовное преследование было прекращено. В страну Чичваркин не вернулся, заняв антироссийские позиции. Так, в 2014 году он обращался к Порошенко с просьбой включить его в команду.