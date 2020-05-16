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Беглый олигарх переболел коронавирусом 

Майк Габриелян и ещё 3 10 минут назад
Беглый олигарх переболел коронавирусом
Фото: РИА Новости
Сбежавший из России олигарх Евгений Чичваркин переболел новым коронавирусом. Об антителах к COVID-19 он сообщил в инстаграме, опубликовав данные теста.
«У меня нет СПИДа и есть антитела COVID-19. Ну, настоящий полковник», — написал Чичваркин.
Чичваркин — бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С 2008 года живет в Британии, где занимается винным и ресторанным бизнесом. В России его обвиняли в похищении человека и вымогательстве, однако в 2011 году уголовное преследование было прекращено. В страну Чичваркин не вернулся, заняв антироссийские позиции. Так, в 2014 году он обращался к Порошенко с просьбой включить его в команду.
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В мире , Евгений Чичваркин , Евросеть
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