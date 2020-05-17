В Израиле умерли еще три пациента с COVID-19 

Три пациента с COVID-19 умерли в Израиле с вечера субботы, общее число умерших в стране в воскресенье утром достигло 271, сообщает министерство здравоохранения

Согласно данным минздрава на утро воскресенья, в Израиле коронавирусом на текущий момент больны 3 452 человека, 59 из них — в тяжелом состоянии, 48 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. Всего вылечились 12 884 человека.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновилась учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.