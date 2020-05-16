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Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Лайнер Diamond Princess покинул японский порт
Фото: РИА Новости
Круизное судно Diamond Princess, которое стояло в порту Йокогама с февраля из-за вспышки новой коронавирусной инфекции, в субботу покинуло Японию и направилось в Малайзию, сообщил телеканал NHK.
В марте уже сообщалось, что лайнер покинул порт Йокогама, однако это было сделано для того, чтобы в доках частной компании неподалеку провести дезинфекцию, смену матрасов и белья. Теперь же судно окончательно покидает берега Японии. Круизные маршруты на нем закрыты до 1 октября.
Круизное судно стояло в порту Йокогама с февраля. Почти месяц из этого времени оно было на карантине из-за вспышки новой коронавирусной инфекции на борту. Всего из 3600 членов экипажа и пассажиров заразились 712 человек, 13 из них умерли, еще 4 человека до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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