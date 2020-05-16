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Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Фото: РИА Новости
В Финляндии зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, всего скончавшихся 297, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 286 (+ 58)", — говорится в сообщении.
В пятницу сообщалось о 6228 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 5 тысяч человек выздоровели.
По данным на 12.20 субботы, 120 человек находились в больнице, из них 30 в реанимации, 297 умерли. Средний возраст погибших — 84 года, при этом большинство умерших — 113 человек — были в возрасте 80-89 лет, а 67 человек — старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Финляндия
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