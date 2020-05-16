В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом 

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Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 102, на 36 меньше, чем днем ранее, сообщает министерство здравоохранения

Великобритании и Италии. Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 563, это четвертое место в мире после США

За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 539 новых случаев заражения, с начала эпидемии — 230 698 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании), из них 50 723 медики.

Выздоровели за сутки 1663 пациента, с начала эпидемии — 146 446.

Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за сутки составило 138 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 549 новых случаев заболевания, выздоровели 1409 пациентов.

Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.