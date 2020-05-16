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В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
Фото: REUTERS / Susana Vera
Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 102, на 36 меньше, чем днем ранее, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии достигло 27 563, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 539 новых случаев заражения, с начала эпидемии — 230 698 (четвертое место в мире после США, России и Великобритании), из них 50 723 медики.
Выздоровели за сутки 1663 пациента, с начала эпидемии — 146 446.
Днем ранее число жертв коронавируса COVID-19 в Испании за сутки составило 138 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 549 новых случаев заболевания, выздоровели 1409 пациентов.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. С 18 мая на первую стадию перейдут еще ряд регионов. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Другое , Педро Санчес , Минздрав РФ , Испания
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