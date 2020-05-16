Евросоюз может прекратить помощь Грузии

Грузия приступает к постепенному снятию карантина с 18 мая. Тбилиси не терпится запустить экономику страны, пострадавшую от пандемии. Между тем Брюссель заявил, что финансовая помощь стране зависит от выполнения определенных условий, в центре которых — изменение избирательной системы. Оппозиция добивалась этого на протяжении долгого времени, и 8 марта стороны при участии западных посредников пришли к компромиссу. Однако с реализацией плана возникли проблемы.

Грузия с 18 мая приступает к постепенному снятию ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

«С 18 мая снимаются ограничения с точки зрения собрания трех человек как в закрытых, так и в открытых пространствах. Но это не означает, что снимается ограничение на возможность передвижения более трех человек в автомобилях. Несмотря ни на что, у сохранения этого ограничения в силе есть важный эпидемиологический смысл, в чем нас уверяют врачи, и мы им верим», — заявил 14 мая премьер-министр страны Георгий Гахария.

В Грузии были введены весьма жесткие меры по борьбе с пандемией вплоть до комендантского часа и штрафа за его нарушение. Это ограничения пока остается в силе, как и запрет на массовые собрания. До 22 мая в стране действует режим ЧП.

Власти Грузии стараются сохранить баланс между защитой населения от коронавируса и минимизацией урона, нанесенного экономике строгим карантином. Уже с 15 июня страна откроется для внутреннего туризма, а с 1 июля будет готова к приему и иностранных туристов.

Тбилиси, впрочем, смотрит на экономические последствия пандемии с оптимизмом.

«Кризис вызовет много тектонических изменений в цепях перевозок, в структурировании спроса и предложения. Это, безусловно, возможность для нашей страны. Теперь мы можем превратить самые сильные стороны нашей экономики в конкурентное преимущество, которое позволит нам прорваться. Это не значит, что мы путешествуем в каких-то иллюзиях или мечтах, нет, сегодня у Грузии есть все данные, чтобы использовать этот кризис как возможность, прежде всего в экономике», — заявил ранее Гахария.

Вместе с тем экономика страны может столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. На днях Брюссель предупредил о том, что Грузия может лишиться значительной части денежной помощи от Евросоюза , если правительство не выполнит взятые на себя обязательства.

«Я хотел бы обратить внимание на огромную поддержку в размере более 500 миллионов евро, которую оказывают ЕС и его международные партнеры, чтобы помочь Грузии в проведении реформ, борьбе с пандемией COVID-19 и устранении ее социальных и экономических последствий»,

Он отметил, что финансирование предоставляется Грузии на определенных условиях. Речь идет о реформе избирательной системы. Обязательства, взятые на себя правительством, стали результатом договоренностей между властями и оппозицией 8 марта.

Стороны пришли к необходимости изменения избирательной системы в Грузии. Так, согласно плану, в ходе осенних парламентских выборах по пропорциональным спискам в парламент будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным округам — 30 депутатов.

Кроме того, представители властей и лидеры оппозиционных партий договорились о том, что партия, победившая на парламентских выборах, но не набравшая 40% поддержки избирателей, не сможет сформировать правительство, а проходной барьер будет снижен до 1%.

К соглашению, заключенному 8 марта, грузинская оппозиция шла долго. Изменения избирательной системы оппозиционные силы добивались с большими трудностями, а диалог с правительством сопровождался не одной волной протестов. В результате заседание проходило при помощи посредников — послов США и Евросоюза, председателя комитета по международным отношениям сената США Джеймса Риша, сопредседателя группы «Друзей Грузии» в конгрессе США Адама Кинзингера , сопредседателя Парламентской ассамблеи «Евронест», депутата Европарламента Андрюса Кубилюса.

Сейчас в Грузии действует смешанная избирательная система. 77 депутатов проходят по партийным спискам, а 73 — по одномандатным округам. Переход на пропорциональную систему планировался властями к 2024 году, изменения даже были прописаны в конституции. Оппозиционные силы же приложили все усилия, чтобы добиться проведения уже следующих выборов по пропорциональной системе.

13 июня представители 20 оппозиционных партий внесли в парламент 300 тыс. подписей граждан в поддержку изменения избирательной системы — это, по их мнению, единственный способ отстранить от власти правящую «Грузинскую мечту», председателем которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили . Именно его, после принятия в Грузии новой конституции, окончательно превращающей страну в парламентскую республику, называют самым влиятельным человеком в стране.

Впрочем, заявление от оппозиции так и не было рассмотрено. Ираклий Кобахидзе , занимавший тогда пост председателя парламента, заявил, что тема не подлежит обсуждению. Однако уже через неделю этот вопрос неожиданно для всех вновь всплыл на поверхность и потребовал немедленного решения.

20 июня в Тбилиси состоялось заседание Межпарламенской ассамблеи православия (МАП). В мероприятии принимала участие и российская делегация, возглавляемая депутатом-коммунистом Госдумы Сергеем Гавриловым . В ходе заседания его пригласили занять кресло главы парламента, что крайне возмутило оппозицию.

В тот же день в Грузии разгорелись протесты. Инцидентом умело воспользовались оппозиционные силы. Протестующие выдвинули четыре требования: отставка спикера парламента и главы МВД Георгия Гахария, освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на пропорциональную избирательную систему.

Уже на следующий день Ираклий Кобахидзе покинул пост председателя парламента. Через некоторое время в отставку ушел и Георгий Гахария — еще одно выполнение требований протестующих со стороны властей. Правда, как выяснилось позже, политическая карьера экс-главы МВД не окончилась, напротив, его ждало повышение до должности премьер-министра.

А 24 июня правительство удовлетворило главное требование оппозиции и пообещало провести уже следующие парламентские выборы по пропорциональной системе. Более того, вдогонку власти преподнесли неожиданный подарок — вовсе устранить проходной барьер.

«Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера», — заявил тогда Иванишвили. Протесты окончились, оппозиция начала подготовку к выборам.

К реализации обещания правительство Грузии приступило в ноябре. Три дня парламент рассматривал поправки в условиях ожесточенной дискуссии. Правда, споры велись не между политическими силами, а, неожиданно для всех, внутри правящей «Грузинской мечты».

В день голосования часть мажоритариев выступила против проведения предстоящих выборов по пропорциональной системе. Для принятия поправок требовалось 113 голосов, однако инициативу поддержал лишь 101 депутат, трое проголосовали «против», 37 парламентариев от «Грузинской мечты» попросту не стали принимать участие в голосовании.

Председатель правящей партии высказал свое сожаление результатами голосования.

«Я разочарован, что в итоге не получилось воплотить в жизнь нашу инициативу о проведении парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера. К сожалению, парламент Грузии провалил эту инициативу из-за протеста одной части депутации «Грузинской мечты», в основном мажоритариев», — сообщил Иванишвили.

Оппозиция, впрочем, не поверила в то, что провал инициативы стал результатом демократического процесса в партии. Бунт мажоритариев оппозиция восприняла как часть плана властей. Возмутились, к слову, не только противники правящей партии. «Грузинскую мечту» в знак протеста покинули сразу семь депутатов, в том числе и вице-спикер парламента, глава комитета по внешним связям и ее заместитель, глава комитета по европейской интеграции и ее заместитель.

Происходящее вновь вывело граждан страны на улицы. Иванишвили демонстрировал разочарование, а правительство на этот раз — решительность не идти навстречу оппозиции и протестующим.

«Пропорциональная система выборов является шагом вперед с точки зрения демократизации нашей страны. Пропорциональная избирательная система качественно изменит политическую культуру нашей страны, и это принятое нами решение, которое мы хотели осуществить, — сказал Гахария 15 ноября. — Сейчас речь шла о выборах 2020 года, но у страны будут пропорциональные выборы в 2024 году».

«Я, как лидер правящей политической силы, еще раз подтверждаю, что был и буду сторонником перехода на пропорциональную систему выборов, и искренне сожалею, что этого не произошло. Я буду гарантом вместе с моей командой и властью, что процесс демократического развития станет необратимым. Свободные и справедливые выборы 2020 года станут условием и примером этого», — утверждал Иванишвили.

Пока власти страны разводили руками, выражая решимость и сожаление, оппозиция прибегла к другому средству.

Прийти к согласию сторонам не удавалось, в результате чего к переговорам были привлечены зарубежные посредники. В декабре в Тбилиси прошла двухдневная межпарламентская ассамблея «Евронест». Восьмая по счету встреча впервые состоялась в Грузии, однако для властей это событие было омрачено. Оппозиция говорила не только о провале обещанной избирательной реформы, но и о политзаключенных — тех, кто был задержан в ходе летних протестов.

Высокопоставленные зарубежные гости открыто критиковали правительство, а представители правящей партии вынуждены были оправдываться.

«Вы можете называть как хотите — политический кризис или политические события, но, когда люди находятся на улицах, это значит, что что-то идет не так, — указывал Андрюс Кубилюс. — То, что правящая партия не выполнила своего обещания, -— это не обычное политическое действие, это, к сожалению, шаг назад, из-за чего грузинский народ и мы, международное сообщество, потеряли доверие к выборам, которые пройдут в следующем году».

Тбилиси недовольство Брюсселя услышал. Мартовские договоренности стали подтверждением этому факту, впрочем, на все уступки власти идти не стали.

«Оппозиция требовала сокращения до 20 мажоритарных мест, мы не согласились», — заявил в марте спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Кроме того, оппозиция требует большего — освобождения политзаключенных — и на этой неделе заявила о возможном срыве голосования по поправкам в Конституцию о переходе к новой избирательной системе.

«Если политзаключенных не освободят, вся ответственность за очередной провал избирательной системы ляжет лично на Иванишвили и его команду. Отказ от освобождения политзаключенных означает, что Иванишвили полностью сорвал это соглашение. В этих условиях оппозиционные фракции, находившиеся в режиме бойкота, продолжат парламентский бойкот», — говорится в заявлении более 30 оппозиционных партий, в том числе двух парламентских.

Власти, однако, утверждают, что об освобождении тех или иных лиц в соглашении не говорится.

«Я с полной ответственностью заявляю, что мы готовы поддержать все те изменения, о которых мы договорились с участием послов. Но если оппозиция сорвет сделку, это будет исключительно ее ответственность. В соглашении от 8 марта вообще не было никакого упоминания о политзаключенных. Это отражено в тексте, и любой человек может это прочесть. Можно также послушать, какие заявления делались представителями нашей команды и представителями оппозиции. Так что такой договоренности не было в природе», — заявил генеральный секретарь правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Как сообщил председатель парламента Арчил Талаквадзе, оппозиция ссылается на условия, которых нет, для того, чтобы сорвать голосование по реформе и дискредитировать правительство перед гражданами страны и Западом.

Так или иначе, но октябрьские выборы в парламент станут для Грузии настоящим экзаменом перед западными партнерами. И на кону, как заявил глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест», стоит не просто одобрение Европы, но и ее финансовая помощь.