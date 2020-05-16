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В России перечислили желающие выйти из состава Украины области 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Названы регионы, которые могут покинуть состав Украины
Фото: depositphotos.com
Украина может потерять несколько областей из-за глубокого раскола в обществе. Такое предположение в интервью «Парламентской газете» сделал зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые в настоящее время «выжидают». Они могут последовать за регионами Юго-Востока, которые «даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины», считает Джабаров.
Парламентарий отметил, что Россию очень тревожит ситуация, при которой президент Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а определенные силы могут расшатать государственность. Он заявил, что Украина переживает очень опасный период.
Член Совфеда также полагает, что Киев до конца года может объявить о выходе из Минских соглашений. По его убеждению, украинские власти не собираются выполнять какие-либо пункты документа. Он добавил, что Запад устал помогать Украине, учитывая кризис в экономике из-за пандемии коронавируса, и готов только использовать население страны как дешевую рабочую силу.
9 декабря 2019-го в Париже на состоявшемся впервые за три года саммите «нормандской четверки» стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.
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В мире , Владимир Джабаров , Владимир Зеленский , Комитет Совета Федерации по международным делам , Совет Федерации , Парламентская газета , Запорожье , Херсон
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