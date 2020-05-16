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Греция откроет пляжи, но с ограничениями и штрафами 

Российская Газета 20 минут назад
Греция откроет пляжи, но с ограничениями и штрафами
Фото: ТАСС
Уже в эту субботу, 16 мая, пляжи откроются в 8 утра, однако вход на них будет контролироваться.
Заполняемость пляжей должна не превышать 40 человек на тысячу квадратных метров. Предписанное расстояние между зонтами — четыре метра, а между тенями двух соседних зонтов — один метр. Под одним зонтом может быть максимум два шезлонга на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
Во время пользования лежаком обязательно расстилать на нем полотенце. После каждого посетителя персонал должен дезинфицировать лежаки.
Пляжные кафе станут работать только на вынос. Реализация алкоголя запрещена, а еду разрешено продавать исключительно в упаковке. Минимальное расстояние между клиентами заведений общепита составляет 1,5 метра. Заведения, нарушающие установленные ограничения, могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч до 20 тысяч евро, размер взыскания зависит от площади заведения. Кроме того, действие их лицензии будет приостановлено на 30 дней. Также запрещены командные игры на пляжах, например, волейбол. Напомним, пляжи по всей стране были закрыты 14 марта в связи с эпидемией коронавируса.
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