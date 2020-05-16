Госдеп пригрозил Международному уголовному суду 

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Майкл Помпео. Международный уголовный суд не должен распространять юрисдикцию на возможные военные преступления на палестинских территориях, заявил глава Госдепа

Он сообщил, что прокурор МУС «попыталась распространить юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, подав новую жалобу», передает ТАСС.

По мнению США, палестинцы не должны «рассматриваться как суверенное государство», а потому не должны «участвовать как государство в международных организациях».

Помпео назвал политическим инструментом «попытки суда выйти за пределы своей юрисдикции». Он выразил недовольство «незаконными расследованиями МУС».

Если МУС «продолжит данную линию», Вашингтон «укажет на последствия», заявил Помпео.