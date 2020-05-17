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Обама: руководство США не ведает, что творит 

ТАСС и ещё 6 41 минуту назад
«Руководство США не ведает, что творит»
Фото: EPA
Пандемия коронавируса нового типа продемонстрировала то, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действиях. Об этом заявил бывший президент США Барак Обама в переданном в субботу видеообращении к выпускникам старших классов американских школ.
"Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают", — отметил он.
"Многие из таковых даже не притворяются, что отвечают за что-либо", — добавил Обама, подвергнув критике такие принципы работы нынешнего руководства США, как сиюминутная выгода и наплевательское отношение к тем, кто не разделяет подобный подход. Главный посыл речи — призыв к молодежи занять активную общественную позицию.
Газета The New York Times однозначно расценила обращение экс-президента к более 27 тыс. выпускников 78 колледжей и университетов, в которых традиционно учатся в основном афроамериканцы, как выпад в адрес администрации республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США. Демократ Обама после истечения срока президентских полномочий в январе 2017 года в целом избегал публично критиковать решения своего преемника. Одним из исключений стал план действий Белого дома, призванный купировать распространение вызываемого коронавирусом заболевания, по числу которых страна занимает первое место в мире.
Газета The Washington Post со ссылкой на источники среди советников американского лидера неделю назад передавала, что Трамп реально встревожен тем, что вторая вспышка коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах.
В частных разговорах, по информации издания, Трамп "изо всех сил пытается понять", как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену, являющемуся сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.
Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,45 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 88 211 человек, выздоровели 250 747. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли.
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Комментарии 2
В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Берни Сандерс , Демократическая партия США , Washington Post , New York Times
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