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Анестезиологи назвали украинские аппараты ИВЛ «убийцами» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинские аппараты ИВЛ назвали «убийцами»
Фото: РИА Новости
Ассоциация анестезиологов Украины направила руководству страны письмо с критикой украинских аппаратов искусственной вентиляции легких.
Открытое письмо адресовано президенту Украины, Верховной раде и кабмину страны. В письме говорится, что обещанное «отечественное производство аппаратов ИВЛ» создает в обществе «иллюзию решения проблемы», но «специалисты понимают, что здесь нечему радоваться».
«И даже называют некоторые из этих аппаратов «убийцами», — приводит РИА «Новости» текст письма.
Указывается, что большинство таких аппаратов «не соответствуют современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными».
Кроме того, сообщается, что и «заявленные современные режимы ИВЛ» китайских аппаратов «вызывает большие сомнения у специалистов». При этом «неизвестно, кто будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт вышеупомянутого оборудования», а также срок их работы. Анестезиологов удивляет и «стоимость этих аппаратов» в 20–45 тыс. евро.
Анестезиологи потребовали учесть их экспертные замечания при закупках ИВЛ, а также учесть возможности сервисного обслуживания этих аппаратов и обучения врачей.
Напомним, в России после двух пожаров в больницах Уральский приборостроительный завод проверил все партии аппаратов ИВЛ — предполагалось, что вероятной причиной пожаров могли стать аппараты, которые были изготовлены на этом заводе.
Следственный комитет ведет расследование причин трагедии, глава Минпромторга Денис Мантуров призвал не делать поспешных выводов до обнародования итогов проверки. Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов «Авента-М».
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Комментарии
В мире , Денис Мантуров , Минпромторг , СКР , Верховная Рада , Росздравнадзор , РИА Новости
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