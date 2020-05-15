Украинские аппараты ИВЛ назвали «убийцами»

Ассоциация анестезиологов Украины направила руководству страны письмо с критикой украинских аппаратов искусственной вентиляции легких.

Открытое письмо адресовано президенту Украины, Верховной раде и кабмину страны. В письме говорится, что обещанное «отечественное производство аппаратов ИВЛ» создает в обществе «иллюзию решения проблемы», но «специалисты понимают, что здесь нечему радоваться».

«И даже называют некоторые из этих аппаратов «убийцами», — приводит РИА «Новости» текст письма.

Указывается, что большинство таких аппаратов «не соответствуют современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными».

Кроме того, сообщается, что и «заявленные современные режимы ИВЛ» китайских аппаратов «вызывает большие сомнения у специалистов». При этом «неизвестно, кто будет осуществлять техническое обслуживание и ремонт вышеупомянутого оборудования», а также срок их работы. Анестезиологов удивляет и «стоимость этих аппаратов» в 20–45 тыс. евро.

Анестезиологи потребовали учесть их экспертные замечания при закупках ИВЛ, а также учесть возможности сервисного обслуживания этих аппаратов и обучения врачей.

Напомним, в России после двух пожаров в больницах Уральский приборостроительный завод проверил все партии аппаратов ИВЛ — предполагалось, что вероятной причиной пожаров могли стать аппараты, которые были изготовлены на этом заводе.