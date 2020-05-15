Украинские СМИ опубликовали карту Украины без Крыма 

В передаче «Свобода слова» Савика Шустера редакторы выпустили в эфир скандальную карту. На ней Крым показан не в составе Украины

скриншот эфира передачи "Свобода слова"

В самой передаче обсуждались проблемы ядерной энергетики. На карте были обозначены атомные реакторы. Внимание зрителей привлекли южные границы Украины. Крым была замазан серым цветом. Таким образом полуостров был графически выведен из состава Украины.

Скандал еще только разгорается. На «крымскую деталь» уже обратили внимание украинские журналисты. В киевских СМИ появились короткие заметки, посвященные карте.

Крым стал болезненной темой для украинских властей. Киев немедленно реагирует, если в западных СМИ появляются карты Украины без Крыма. На «безкрымную» карту Украины, появившуюся в украинских СМИ местные власти пока еще не отреагировали.