Трамп рассказал об американской вакцине от коронавируса 

США работают над вакциной от COVID-19 с 11 января. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент Дональд Трамп , сообщает «Интерфакс».

Трамп отметил, что американские ученые «начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся». Президент поблагодарил ученых за их работу и предположил, что вакцина будет готова «к концу года».

Кроме того, Трамп снова обрушился с критикой на Китай. По словам главы Белого дома, вирус пришел из Китая, и «прежде чем он выбрался в мир», Китай должен был быть остановить его. Дональд Трамп отметил, что пандемия затронула 186 стран мира.