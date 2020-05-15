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Трамп рассказал об американской вакцине от коронавируса 

BFM.RU 2 часа назад
Трамп рассказал об американской вакцине от коронавируса
Фото: globallookpress.com
США работают над вакциной от COVID-19 с 11 января. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, сообщает «Интерфакс».
Трамп отметил, что американские ученые «начали разрабатывать вакцину, даже не зная, против кого мы боремся». Президент поблагодарил ученых за их работу и предположил, что вакцина будет готова «к концу года».
Кроме того, Трамп снова обрушился с критикой на Китай. По словам главы Белого дома, вирус пришел из Китая, и «прежде чем он выбрался в мир», Китай должен был быть остановить его. Дональд Трамп отметил, что пандемия затронула 186 стран мира.
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В мире , Дональд Трамп , Интерфакс , США
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