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Украина продлила санкции против российских телеканалов 

RT на русском 25 минут назад
Украина продлила санкции против российских телеканалов
Фото: Pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских телеканалов сроком на три года.
Указ опубликован на сайте президента Украины.
В нём говорится о санкциях в отношении АО «Первый канал», АО «Первый канал. Всемирная сеть», а также общества с ограниченной ответственностью «НТВ-Плюс».
Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.
Также он ввёл санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.
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