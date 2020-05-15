Украина продлила санкции против российских телеканалов 

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских телеканалов сроком на три года.

Указ опубликован на сайте президента Украины.

В нём говорится о санкциях в отношении АО «Первый канал», АО «Первый канал. Всемирная сеть», а также общества с ограниченной ответственностью «НТВ-Плюс».

Ранее Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских сайтов и социальных сетей на территории страны.

Также он ввёл санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России.