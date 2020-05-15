Европе предрекли новую волну беженцев 

Пандемия коронавируса может привести к новой волне беженцев в Евросоюз , заявила глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори.

Она отметила, ЕС может столкнуться с наплывом мигрантов в ближайшее время.

«Мы, разумеется, не можем сообщить никаких точных цифр. Мы не будем вдаваться в спекуляции относительно того, сколько Европе следует ожидать просителей убежища», — сказала Грегори, передает RT со ссылкой на шведское Sveriges Radio.

«У агентства нет никакого магического кристалла, но есть информация, и мы способны замечать некоторые тенденции. Важно предупредить о такой возможности как можно раньше», — подчеркнула она.

Агентство регистрировало рост числа ходатайств на предоставление убежища в Европе еще перед началом пандемии, однако после закрытия границ в марте число заявок сократилось почти вдвое.

Однако европейское ведомство отмечает, что вслед за пандемией коронавируса придет бедность, голод и нестабильность. Отсутствие здравоохранения, зашкаливающая плотность населения и неграмотность жителей бедных стран значительно увеличивают уровень уязвимости людей.

Кроме того, говорится о нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Агентство отмечает, что ИГ и другие террористические группировки могут заставить людей сорваться с их места.

«Когда границы ЕС вновь откроются, миграция может вновь активизироваться», — отметила Грегори.