Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европе предрекли новую волну беженцев 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Европе предрекли новую волну беженцев
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса может привести к новой волне беженцев в Евросоюз, заявила глава Европейского агентства по вопросам предоставления убежища Нина Грегори.
Она отметила, ЕС может столкнуться с наплывом мигрантов в ближайшее время.
«Мы, разумеется, не можем сообщить никаких точных цифр. Мы не будем вдаваться в спекуляции относительно того, сколько Европе следует ожидать просителей убежища», — сказала Грегори, передает RT со ссылкой на шведское Sveriges Radio.
«У агентства нет никакого магического кристалла, но есть информация, и мы способны замечать некоторые тенденции. Важно предупредить о такой возможности как можно раньше», — подчеркнула она.
Агентство регистрировало рост числа ходатайств на предоставление убежища в Европе еще перед началом пандемии, однако после закрытия границ в марте число заявок сократилось почти вдвое.
Однако европейское ведомство отмечает, что вслед за пандемией коронавируса придет бедность, голод и нестабильность. Отсутствие здравоохранения, зашкаливающая плотность населения и неграмотность жителей бедных стран значительно увеличивают уровень уязвимости людей.
Кроме того, говорится о нестабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Агентство отмечает, что ИГ и другие террористические группировки могут заставить людей сорваться с их места.
«Когда границы ЕС вновь откроются, миграция может вновь активизироваться», — отметила Грегори.
Ранее МИД России призвал срочно оказывать полноценную помощь беженцам и внутренне перемещенным лицам, уязвимым для распространения коронавирусной инфекции, а также странам, принимающим у себя этих лиц.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дочь Конева выступила против восстановления памятника в Праге Дочь Конева выступила против восстановления памятника в Праге Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев Украинский политик заявил о намерении МВФ переиграть Киев Решение Германии по «Северному потоку – 2» объяснили «покорностью» перед США Решение Германии по «Северному потоку – 2» объяснили «покорностью» перед США
Комментарии
В мире , МИД , ЕС , Исламское государство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Его рука всегда оказывалась под свитером»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Арестован ключевой фигурант дела Boeing MH17
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение