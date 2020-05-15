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Глава ВОЗ призвал срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей 

ТАСС 1 час назад
ВОЗ забила тревогу из-за связанного с COVID синдрома
Фото: Reuters
Воспалительный синдром у детей, зафиксированный в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, требует срочного внимания мирового сообщества. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
"В последние недели поступили сообщения из Европы и Северной Америки о том, что небольшое число детей были помещены в палаты интенсивной терапии в связи многосистемным воспалением, напоминающим некоторыми чертами болезнь Кавасаки и токсичный шоковый синдром", — отметил он. "Согласно предварительным гипотезам, этот синдром может быть связан с заболеванием COVID-19", — подчеркнул глава ВОЗ.
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19 
По его словам, "исключительно важно срочно и тщательно охарактеризовать этот клинический синдром, понять причины и описать лечение". Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что "совместно с глобальной клинической сетью" ВОЗ разработала единое определение и формуляр отчета для этого заболевания.
Как сообщило Agence France-Presse, первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, зафиксирован во Франции, где ранее было отмечено по меньшей мере 15 случаев подобного заболевания. Подчеркивается, что некоторые исследователи связывают развитие симптомов с заражением коронавирусом, однако точных данных на этот счет не, и власти считают подобные выводы преждевременными.
Телеканал CBS 7 мая отметил, что специалисты в штате Нью-Йорк зафиксировали в течение последних недель не менее 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым новым коронавирусом заболеванием. В свою очередь, британские специалисты обратили внимание в конце апреля на случаи поступления в больницы детей с необычными симптомами, потенциально связанными с COVID-19. Они характеризуются системным воспалением и тщательно изучаются экспертами.
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