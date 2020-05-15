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Решение Германии по «Северному потоку — 2» объяснили «покорностью» перед США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Германию уличили в «покорности» перед США
Фото: Reuters
Германия не может принимать самостоятельные решения, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк, комментируя отказ ФРГ освобождать «Северный поток — 2» от действия правил Газовой директивы Евросоюза.
«Совершенно очевидно, что, помимо псевдоевропейского единства, Германия проявляет покорность перед Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского газового проекта», — сказал Железняк, передает РИА «Новости».
По его словам, перенос сроков завершения произошел по вине западных партнеров, не сумевших согласовать вопросы прокладки трубопровода по разным, «чаще всего выдуманным» причинам.
Такие решения нельзя считать партнерскими, убежден парламентарий.
«Руководство Германии хочет чужими руками загрести жар и переложить всю ответственность за окончательную реализацию проекта на российскую сторону», — подвел итог депутат.
Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.
Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока — 2».
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Комментарии 2
В мире , Политика , Сергей Железняк , ЕС , Госдума , РИА Новости , Германия , США
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