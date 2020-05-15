Германию уличили в «покорности» перед США

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«Совершенно очевидно, что, помимо псевдоевропейского единства, Германия проявляет покорность перед Вашингтоном, который неоднократно давил на Берлин с требованием отказаться от российского газового проекта», — сказал Железняк, передает РИА «Новости».

По его словам, перенос сроков завершения произошел по вине западных партнеров, не сумевших согласовать вопросы прокладки трубопровода по разным, «чаще всего выдуманным» причинам.

Такие решения нельзя считать партнерскими, убежден парламентарий.

«Руководство Германии хочет чужими руками загрести жар и переложить всю ответственность за окончательную реализацию проекта на российскую сторону», — подвел итог депутат.

Ранее немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток — 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза. Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав.

Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока — 2».