ДНР поставила Киеву ультиматум 

Соответствующее заявление она сделала по итогам последних переговоров Трехсторонней контактной группы (ТГК), отвечая на заявление своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Министр сказал, что Киев отказывается от прямого диалога с республиками, и назвал заседание «разведкой боем» и «зондированием почвы».

Никонорова назвала эти слова «циничными отсылками к своим варварским обстрелам нашей территории» и подчеркнула, что украинские власти не понимают сути мирных переговоров. «Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий», — подчеркнула она.

В ДНР также напомнили, что минские соглашения предполагают прямой диалог с самопровозглашенными республиками.