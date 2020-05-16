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ДНР поставила Киеву ультиматум 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
Украина должна или начать прямой диалог с Донбассом, или выйти из минских соглашений. Такой ультиматум поставила Киеву глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, передает ТАСС.
Соответствующее заявление она сделала по итогам последних переговоров Трехсторонней контактной группы (ТГК), отвечая на заявление своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Министр сказал, что Киев отказывается от прямого диалога с республиками, и назвал заседание «разведкой боем» и «зондированием почвы».
Никонорова назвала эти слова «циничными отсылками к своим варварским обстрелам нашей территории» и подчеркнула, что украинские власти не понимают сути мирных переговоров. «Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий», — подчеркнула она.
В ДНР также напомнили, что минские соглашения предполагают прямой диалог с самопровозглашенными республиками.
30 апреля Кулеба во время онлайн-саммита глав МИД «нормандской четверки» обозначил «красные линии» по вопросу Донбасса. Представитель Киева подчеркнул, что диалог может происходить только в рамках ТГК, куда также входит «страна-агрессор» Россия. Однако украинское правительство готово выслушать жителей республик Донбасса как частных лиц.
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В мире , Видео , Наталья Никонорова , МИД , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Киев
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