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«Русские умеют хорошо умирать»: немцы позлорадствовали из-за пожаров в Москве и Петербурге 

Павел Тиунов 48 минут назад
Пользователи соцсетей из Германии злорадно отреагировали на новость о пожарах в Москве и Санкт-Петербурге, которые возникли из-за неисправной работы отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает «Царьград». Некоторые назвали российское медоборудование «металлоломом», а один из них даже уличил жителей РФ в уникальной способности «хорошо умирать».
По данным СМИ, свою реакцию на произошедшие трагические случаи в России, в результате которых погибло шесть человек, немцы оставили в комментариях под статьей издания Spiegel в Facebook. Автор материала рассказал о ЧП в российских столицах и напомнил, что именно аппараты ИВЛ «Авента-М» правительство РФ направило в качестве помощи в США. По данным немецкого журналиста, медоборудование американцами так и не было использовано и до сих пор остается на складах.
Читатели Spiegel злорадно отреагировали на новости из России, саркастично отметив, что так выглядит современная «мировая держава». Некоторые пользователи назвали «Авенту-М» новым «оружием Путина», другие констатировали, что в России — «всё опасно».
Однако всех в циничности переплюнул пользователь под ником Reemi Reem.
«Единственное, что русские хорошо умеют — умирать. Они впечатляюще доказали это в обеих мировых войнах», — написал он.
Комментарии 56
В мире , Видео , Правительство РФ , Царьград ТВ , Spiegel , Германия , Москва , Санкт-Петербург
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