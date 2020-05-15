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Пользователи соцсетей из Германии злорадно отреагировали на новость о пожарах в Москве Санкт-Петербурге , которые возникли из-за неисправной работы отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщает «Царьград». Некоторые назвали российское медоборудование «металлоломом», а один из них даже уличил жителей РФ в уникальной способности «хорошо умирать».

По данным СМИ, свою реакцию на произошедшие трагические случаи в России, в результате которых погибло шесть человек, немцы оставили в комментариях под статьей издания Spiegel в Facebook. Автор материала рассказал о ЧП в российских столицах и напомнил, что именно аппараты ИВЛ «Авента-М» правительство РФ направило в качестве помощи в США. По данным немецкого журналиста, медоборудование американцами так и не было использовано и до сих пор остается на складах.

Читатели Spiegel злорадно отреагировали на новости из России, саркастично отметив, что так выглядит современная «мировая держава». Некоторые пользователи назвали «Авенту-М» новым «оружием Путина», другие констатировали, что в России — «всё опасно».

Однако всех в циничности переплюнул пользователь под ником Reemi Reem.