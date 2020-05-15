Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
В Германии взорвали две башни атомной электростанции. В четверг в немецком Филипсбурге снесли гигантские охладительные конструкции неработающей АЭС. Деятельность самой ядерной установки для производства энергии была остановлена еще в 1988 году. На месте АЭС планируется строительство экологически безопасной электроподстанции.
В связи с тем, что Германия отказывается от атомной энергии и переходит на альтернативные источники, в стране постепенно отключают все реакторы. На данный момент их осталось еще семь, последний из них прекратит свою работу в 2022 году.
В мире , Видео , Европа , Германия , Филипсбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Почему автор песни «Позови меня с собой» умерла так рано
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Россиян предупредили о «военном сценарии»
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
Бывшие мужья Екатерины Климовой подрались из-за актрисы
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
00:37
Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС
В мире Европа
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
03:12
Показания свидетелей против экс-депутата Быкова попали на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
01:04
Опубликовано видео допроса унижавшей детей соцработницы
Происшествия
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение