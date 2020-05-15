Опубликовано видео взрыва гигантских башен АЭС 

Германии взорвали две башни атомной электростанции. В четверг в немецком Филипсбурге снесли гигантские охладительные конструкции неработающей АЭС. Деятельность самой ядерной установки для производства энергии была остановлена еще в 1988 году. На месте АЭС планируется строительство экологически безопасной электроподстанции.

В связи с тем, что Германия отказывается от атомной энергии и переходит на альтернативные источники, в стране постепенно отключают все реакторы. На данный момент их осталось еще семь, последний из них прекратит свою работу в 2022 году.