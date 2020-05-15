Почему Меркель вспомнила о «гибридной войне» с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель не случайно вспомнила о кибератаке на бундестаг в 2015 году, считает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению автора, это отвлекающий манёвр, чтобы не говорить о возможном повышении налогов для граждан Германии из-за эпидемии коронавируса. Но немцев интересует не «гибридная война» с Москвой, а то, придётся ли им глубже запускать руку в карман из-за пандемии, объясняет издание.

Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году и пригрозила ей за это последствиями, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По её словам, тому есть «веские доказательства».

Странно то, что в ходе перекрёстного допроса в бундестаге она затронула эту тему как раз тогда, когда речь зашла о возможном повышении налогов для граждан Германии из-за эпидемии коронавируса, отмечает автор статьи. При этом по вопросу налогов ничего конкретного не сказала, заметив только, что она не «умеет предсказывать будущее».

Вместо этого канцлер начала рассказывать о «гибридной войне», которую ведёт Россия, «искажая факты» и «дезориентируя» своих противников. По её словам, это мешает наладить «доверительное сотрудничество» между двумя странами. Также канцлер сказала, что в связи с инцидентом власти Германии рассматривают возможность принятия мер против России.

Самая масштабная за всю историю кибератака на бундестаг произошла в 2015 году, напоминает издание. На компьютеры депутатов было установлено шпионское программное обеспечение. Пострадал в том числе и компьютер Меркель. Инцидент привёл к тому, что всю информационную сеть парламента пришлось восстанавливать. После многолетнего расследования федеральная прокуратура объявила в розыск российского хакера, обвинив его в шпионаже и краже конфиденциальных данных.

Наблюдать за тем, что делает Россия в Германии, правильно и важно, признаёт автор статьи. Однако удивляет, что предполагаемая подрывная деятельность Кремля в 2015 году неожиданно стала главной темой для обсуждения во всей Германии. Ведь граждан интересует не это, а в первую очередь то, придётся ли им глубже запускать руку в карман из-за эпидемии коронавируса, заключает журналист.