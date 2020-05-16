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Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня 

Мир24 и ещё 9 29 минут назад
Италия решилась на открытие границ. Названы сроки
Фото: МТРК «Мир» / Дарья Шульга,
Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания. Кроме того, с 3 июня в Италии разрешат свободно передвигаться внутри страны. Отмечается, что на постепенном выходе из карантина настаивал премьер-министр Джузеппе Конте. Таким образом он стремился предотвратить вторую волну коронавируса. Открытие границ — одно из самых серьезных ослаблений карантина в мире.
Итальянские музеи и картинные галереи уже готовятся открыться для посетителей в ближайшее время. Например, флорентийская галерея Уффици планирует установить термосканеры на входе, а также закупить средства защиты для сотрудников.
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В мире , Интерфакс , Италия
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