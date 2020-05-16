Италия решилась на открытие границ. Названы сроки

Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания. Кроме того, с 3 июня в Италии разрешат свободно передвигаться внутри страны. Отмечается, что на постепенном выходе из карантина настаивал премьер-министр Джузеппе Конте. Таким образом он стремился предотвратить вторую волну коронавируса. Открытие границ — одно из самых серьезных ослаблений карантина в мире.

Итальянские музеи и картинные галереи уже готовятся открыться для посетителей в ближайшее время. Например, флорентийская галерея Уффици планирует установить термосканеры на входе, а также закупить средства защиты для сотрудников.