В Словакии раскритиковали снос памятника Коневу 

Словацкий историк, доцент Йозеф Быстрицкий назвал исторически неоправданным демонтаж памятника маршалу Коневу в Чехии и назвал это проявлением антироссийских настроений. Об этом пишет газета Halo noviny.
По мнению Быстрицкого, вклад Конев в освобождение Чехословакии подтверждают объективные исторические факты.
Он подчеркнул, что роль войск Конева нельзя оценивать только на момент, когда танки Красной армии вошли в город. Историк отметил, что 8 мая был подписан протокол о прекращении боев и отходе немецких частей из Праги, но этот документ не привел к автоматическому завершению боев.
«Отряды СС продолжали действовать, прежде всего, на Панкраце и на юго-западной окраине города», — подчеркнул Быстрицкий.
Окончательно освободить город удалось к обеду девятого мая.
Также историк отметил, что памятник Коневу демонтировали не только в преддверии 75-летия Победы, но и сделали это «недостойным образом».
«Нельзя исключить, что все это одно из проявлений антироссийских настроений, которые усиливаются в некоторых чешских политических кругах, а также очередная попытка поставить под сомнение решающую роль Красной армии в победе над нацистской Германией», — подчеркнул он.
Как писал «Рамблер», в начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал освободившими город войсками в 1945 году. Глава шестого района Праги Ондржей Коларж был одним из инициаторов демонтажа памятника.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу просил Минобороны Чехии передать памятник российской стороне, но в ведомстве сказали, что не могут им распоряжаться, так как он принадлежит району Прага-6. Памятник решили отправить в музей истории XX века, который откроется в ближайшие годы.
Из-за демонтажа памятника Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России.