В Словакии раскритиковали снос памятника Коневу 

Словацкий историк, доцент Йозеф Быстрицкий назвал исторически неоправданным демонтаж памятника маршалу Коневу в Чехии и назвал это проявлением антироссийских настроений. Об этом пишет газета Halo noviny.

По мнению Быстрицкого, вклад Конев в освобождение Чехословакии подтверждают объективные исторические факты.

Он подчеркнул, что роль войск Конева нельзя оценивать только на момент, когда танки Красной армии вошли в город. Историк отметил, что 8 мая был подписан протокол о прекращении боев и отходе немецких частей из Праги, но этот документ не привел к автоматическому завершению боев.

«Отряды СС продолжали действовать, прежде всего, на Панкраце и на юго-западной окраине города», — подчеркнул Быстрицкий.

Окончательно освободить город удалось к обеду девятого мая.

Также историк отметил, что памятник Коневу демонтировали не только в преддверии 75-летия Победы, но и сделали это «недостойным образом».

«Нельзя исключить, что все это одно из проявлений антироссийских настроений, которые усиливаются в некоторых чешских политических кругах, а также очередная попытка поставить под сомнение решающую роль Красной армии в победе над нацистской Германией», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», в начале апреля в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал освободившими город войсками в 1945 году. Глава шестого района Праги Ондржей Коларж был одним из инициаторов демонтажа памятника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу просил Минобороны Чехии передать памятник российской стороне, но в ведомстве сказали, что не могут им распоряжаться, так как он принадлежит району Прага-6. Памятник решили отправить в музей истории XX века, который откроется в ближайшие годы.