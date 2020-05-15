Американский журналист Роберт Мерри призвал власти США перестать провоцировать Москву и дать дипломатии шанс. Об этом он написал в своем материале для The National Interest.

Мерри отметил, что Россия навсегда останется потенциальной угрозой для Европы, но в последние годы именно Европа, НАТО и США провоцировали страну, а не наоборот.

«НАТО, военный альянс, расширился вплоть до российской границы. <…> Официальные лица США вывели Украину с российской орбиты. Когда Россия ответила тем, обезопасив Крым с его важнейшей гаванью <…>, Соединенные Штаты и Европа ввели изнурительные экономические санкции», — отметил журналист.

Он заявил, что власти России готовы к агрессивному противостоянию, даже если это означает войну. По его мнению, это стало бы катастрофой для США и всего Запада. Это отвлекло бы внимание и ресурсы США от гораздо более серьезных стратегических угроз, особенно от терроризма на Ближнем Востоке и подъема Китая в Азии. Также это поставило бы под угрозу страны Восточной Европы.

Мерри считает, что президент Дональд Трамп решил обратить вспять «провокационную экспансию Запада на восток» и снизить напряженность. Журналист посоветовал Трампу начать с Украины, имеющей стратегическое значение для России, но не столько важной для Америки.

«Это трагически расколотая страна с ориентированными на Запад украинцами в западных регионах и этническими русскими в восточных. Россия справлялась с этой деликатной ситуацией на протяжении десятилетий, пусть это продолжается», — отметил он.

Также Мерри призвал не портить отношения с Россией из-за Крыма, который веками был частью России. По его мнению, США необходимо «отпустить ситуацию» и снять санкции.

«Президент должен заверить Россию, что у Запада нет замыслов в отношении Украины, Грузии, Молдавии или Белоруссии и любых других народов, отождествляемых с православной христианской традицией. <…> Но Запад пойдет на войну, чтобы предотвратить любое русское вмешательство на европейских землях», — написал Мерри.

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«Дайте дипломатии шанс. Прекратите западные провокации. Дайте русским передышку в их собственном регионе. И затем мы сможем выяснить, насколько экспансионистские и угрожающие они на самом деле», — заключил он.