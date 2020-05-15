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Грузия отменит режим ЧП после 22 мая 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Грузии назвали дату отмены режима ЧП
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство не будет просить президента о продлении режима чрезвычайного положения после 22 мая, так как эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Об этом сообщает ТАСС
"После глубокого анализа эпидемиологической ситуации правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и парламенту с целью продления чрезвычайного положения после 22 мая", — сказал он.
Гахария напомнил, что ЧП было введено в Гурии 21 марта, а затем один раз продлено.
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В мире , Георгий Гахария , ИТАР-ТАСС , Грузия
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