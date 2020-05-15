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В Ухани нашли бессимптомных носителей коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
В Ухани нашли бессимптомных носителей коронавируса
Фото: РИА Новости
В китайском городе Ухань в ходе массового тестирования всех жителей на наличие коронавируса в организме нашли 11 человек, у которых болезнь протекает без симптомов, передает сайт News.ru.
Как рассказали в местной муниципальной комиссии по здравоохранению, случаи инфицирования COVID-19 были выявлены в разных районах города.
В Ухани за 10 дней намерены протестировать на коронавирус всех жителей — 11 млн человек. Амбициозная программа скрининга, находящаяся в стадии реализации, должна помочь обуздать распространение инфекции. В городе было подтверждено более 50 тысяч случаев заражения, жертвами коронавируса стали 3869 человек.
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